Бартомеу исключил возвращение Неймара в "Барселону"

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Бартомеу исключил возвращение Неймара в "Барселону"Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу исключил возвращение форварда ПСЖ Неймара в свой клуб.

"Неймар? Он ушел, и у нас нет никаких планов по его возвращении. Мы не планируем подписывать новых игроков в январе, если только тренерский штаб не запросит этого", - приводит слова клубного босса "сине-гранатовых" goal.com.

Неймар покинул "Барселону" летом прошлого года за рекордные в истории футбола 222 миллиона евро. При этом бразилец испортил отношения с руководством бывшего клуба, однако до сих пор поддерживает связь со многими экс-партнерами по каталонскому гранду.

Напомним, о возможном возвращении Неймара на "Камп Ноу" высказался Рафинья Алькантара. | soccernews.ru

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