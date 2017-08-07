Бартомеу: "Какое бы решение не принял Неймар, "Барселона" осталась бы в выигрыше"

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Бартомеу: "Какое бы решение не принял Неймар, "Барселона" осталась бы в выигрыше"Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу высказался о трансфере Неймара во французский ПСЖ.

"Какое бы решение не было принято им, оно было бы хорошим для "Барсы". Если бы он остался, мы бы сохранили великого игрока, а при его уходе клуб получил солидную денежную компенсацию. С полученной суммой есть все гарантии подписания новых игроков. Эти деньги будут направлены на улучшение нашей команды", - цитирует Бартомеу El Mundo Deportivo.

Напомним, "Барселона" была готова включить в сделку по Неймару одного из пяти игроков ПСЖ. | soccernews.ru

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