Бартомеу: "Легко могу представить, как Месси играет в 2025 году"

1 Теги барселонажозеп мария бартомеулионель месси

Бартомеу: "Легко могу представить, как Месси играет в 2025 году"

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу уверен, что капитан "сине-гранатовых" Лионель Месси сможет ещё много лет играть на высоком уровне.

"Мы всегда будем говорить о Месси. Мы обязательно проведём переговоры с ним о продлении контракта, поскольку он хочет завершить карьеру здесь. Не сомневаюсь, что он останется в команде.

То, как он адаптирует свой стиль к игре, впечатляет. Каждый год он показывает нам что-то новое, но держит уровень по голам и ассистам. Даже с каждым годом их становится всё больше! Он показывает, почему такой умный. Он адаптирует свою игру к тому, что нужно команде в каждом матче. Я легко могу представить, как Месси играет в 2025 году", - цитирует Бартомеу Goal.com. 

В текущем сезоне звёздный аргентинец сыграл за "Барсу" 40 матчей, забил 27 голов и сделал 25 ассистов.

В июне Месси исполнилось 33 года. Его контракт с каталонским клубом истекает следующим летом.

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