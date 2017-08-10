Бартомеу лично вышел на контакт с Мбаппе

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Бартомеу лично вышел на контакт с МбаппеПрезидент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу лично вышел на контакт с форвардом "Монако" Килианом Мбаппе.

Как информирует FootMercato, босс "сине-гранатовых" дважды созванивался с 18-летним нападающим монегасков, дабы заверить его в том, что в стане вице-чемпионов Испании возлагают на него большие надежды. Однако к трансферу Мбаппе "Барса" намерена вернутся только в том случае, если ей не удастся подписать Усмана Дембеле из дортмундской "Боруссии" и Филиппе Коутиньо из английского "Ливерпуля".

Напомним, "Барселона" планирует подписать Сери. | soccernews.ru

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