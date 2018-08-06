Бартомеу лично заверил Дембеле, что "Барселона" рассчитывает на него

Теги барселонажозеп мария бартомеуусман дембеле

Бартомеу лично заверил Дембеле, что "Барселона" рассчитывает на негоПрезидент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу лично обсудил с вингером своей команды Усманом Дембеле его будущее.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, босс "сине-гранатовых" заверил 21-летнего француза, что клуб не намерен с ним расставаться текущим летом. Более того, Бартомеу акцентировал внимание на том, что на "Камп Ноу" продолжают возлагать на него серьезные надежды.

Напомним,  "Барселона" получила ответ о состоянии здоровья Видаля. | soccernews.ru

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