Бартомеу лично заверил Дембеле, что "Барселона" рассчитывает на него

Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу лично обсудил с вингером своей команды Усманом Дембеле его будущее.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, босс "сине-гранатовых" заверил 21-летнего француза, что клуб не намерен с ним расставаться текущим летом. Более того, Бартомеу акцентировал внимание на том, что на "Камп Ноу" продолжают возлагать на него серьезные надежды.

Напомним, "Барселона" получила ответ о состоянии здоровья Видаля. | soccernews.ru