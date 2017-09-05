Бартомеу: "Месси уже продлил контракт с "Барселоной" и вскоре появятся протокольные фотографии"

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу заверил болельщиков клуба в том, что нападающий Лионель Месси продлил контракт с каталонским клубом.

"Месси уже продлил контракт с "Барселоной" и вскоре появятся протокольные фотографии", - сказал он.

В СМИ неоднократно появлялись сообщения о том, что аргентинец не собирается продлевать сотрудничество с клубом.

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