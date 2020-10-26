Бартомеу может во вторник покинуть пост президента "Барселоны"

Перемены в руководстве "Барселоны" могут произойти в течение ближайших суток, утверждает Sport.es.

По информации источника, президент "блауграны" Жозеп Бартомеу и члены совета директоров всерьёз рассматривают вариант с добровольной отставкой.

Уход руководителей "Барсы" может состояться уже во вторник. Это произойдёт, если власти Каталонии откажутся переносить с 1-2 ноября на более поздний срок голосование по вотуму недоверия менеджменту "сине-гранатовых".

Бартомеу является президентом "Барселоны" с января 2014 года, при нём команда выиграла 11 трофеев.

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