Бартомеу: "Можно быть спокойными в отношении продлений контрактов Месси и Иньесты"

Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу затронул вопросы, которые волнуют поклонников его клуба.

"Члены совета директоров могут быть спокойны в отношении продлений контрактов с Месси и Иньестой. Я доволен игроками, которые были приобретены, и очень доволен видением и пониманием футбола Вальверде", - цитирует Бартомеу Marca.

Напомним, "Барселона" предложила продлить контракт Иньесте без подписного бонуса. | soccernews.ru