Бартомеу: "Мы с Неймаром пока не общались, но обсудим с ним все, когда вернемся домой"

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу дал комментарии по поводу ситуации с Неймаром.

"Мы хотим, чтобы Неймар остался, однако есть пункт о сумме выкупа. Если он хочет уйти, ПСЖ должен выплатить всю сумму отступных, до последнего пенни. Мы с Неймаром пока не общались, но обсудим с ним все, когда вернемся домой.

Команду можно будет усилить с учетом заработанных денег. Финансовый фэйр-плей УЕФА все контролирует, и если у кого-то есть нарушения, применяются санкции" - приводит слова Бартомеу Football Espana.

Напомним, что клаусула Неймара составляет 222 миллиона евро.

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