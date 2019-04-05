Бартомеу: "Мы уже готовимся к будущему - эпохе после Месси"

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу ярко высказался о том, что будет с "Барселоной" после того, как Лионель Месси завершит карьеру. Об этом сообщает ESPN

"Возмлжно, через 3-5 лет Месси скажет, что пора заканчивать с футболом. Мы уже готовимся к будущему, эпохе после Месси.

Сейчас мы вкладываем деньги в молодых футболистов и поддерживаем своих воспитанников и игроков других команд. Иногда напоминаю, что сейчас мы привлекаем в клуб молодых игроков, которые кажутся нам очень талантливыми. Таких как Ленгле, Дембеле, Артур, де Йонг", - сказал президент.

В нынешнем сезоне аргентинец участвовал в 28 матчах, отметившись 35 голами и 14 голами.

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