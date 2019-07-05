Бартомеу: "Мы знаем, что ПСЖ не хочет отпускать Неймара"

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу рассказал, что думает о возможном переходе нападающего ПСЖ Неймара в каталонский клуб. Об этом сообщает Goal.com.

"Мы в курсе, что Неймар хочет покинуть ПСЖ. Также мы знаем, что парижане не хотят его отпускать. Мы не говорим об игроках других команд, мы уважаем их, однако сделать ничего не можем.

В СМИ я читал, что Месси требует, чтобы Неймар перешел в "Барселону". Однако он не просил никого подписывать, такие решения принимает руководство", - сказал Бартомеу.

Ранее сообщалось, что Неймар готов пойти на все условия каталонского клуба, чтобы вернуться в "Барселону".

Напомним, Неймар покинул сине-гранатовых в 2017 году, перейдя в ПСЖ за 222 миллиона евро.

А еще: ПСЖ готов включить Малкома в сделку по Неймару | http://soccernews.ru