Бартомеу на прошлой неделе встречался с Почеттино

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Бартомеу на прошлой неделе встречался с Почеттино

Руководство "Барселоны" контактирует с бывшим главным тренером "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

По информации журналиста Сике Родригеса, на прошлой неделе президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу встречался с аргентинским специалистом - они ужинали вместе в ресторане.

Напомним, что накануне "Барса" была деклассирована "Баварией", после чего "сине-гранатовые" решили уволить Кике Сетьена.

Новым тренером "блауграны" помимо Почеттино может стать Рональд Куман (сборная Нидерландов) или Хави ("Аль-Садд").

Не пропустите: Бартомеу: "Некоторые решения уже приняты, другие - будут приняты". | http://soccernews.ru
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