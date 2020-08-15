Бартомеу на прошлой неделе встречался с Почеттино

Руководство "Барселоны" контактирует с бывшим главным тренером "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

По информации журналиста Сике Родригеса, на прошлой неделе президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу встречался с аргентинским специалистом - они ужинали вместе в ресторане.

Напомним, что накануне "Барса" была деклассирована "Баварией", после чего "сине-гранатовые" решили уволить Кике Сетьена.

Новым тренером "блауграны" помимо Почеттино может стать Рональд Куман (сборная Нидерландов) или Хави ("Аль-Садд").

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