Бартомеу: "На сегодняшний день ни один игрок "Барселоны" не продается"

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Бартомеу: "На сегодняшний день ни один игрок "Барселоны" не продается"Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу рассказал о трансферных делах своего клуба.

"Сейчас только начало июля, впереди нас ждет 60 дней трансферного рынка и ни один игрок "Барсы" сегодня не продается. Мы хотим подписать двух или трех игроков, я говорил об этом раньше, и перевести в первую команду некоторых футболистов из "Барселоны"-Б, так что, конечно, жертвы в команде будут. Но на сегодняшний день все игроки являются неприкасаемыми", - цитирует босса "сине-гранатовых" Mundo Deportivo.

Напомним, "Барселона" пока не определилась с альтернативой Верратти. | soccernews.ru

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