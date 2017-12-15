Бартомеу: "Надеюсь, 2018 года для "Барселоны" будет лучше, чем 2017-й"



Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу подвел итоги 2017 года для каталонского клуба.

"Это был непростой год со спортивной и социальной точки зрения. Мы приняли некоторые решения, которые не понравились фанатам. Но мы всегда руководствовались смыслом и спокойствием. У нас были сложности - уход Луиса Энрике, приход Эрнесто Вальверде, продажа Неймара, продление контрактов с ведущими игроками, вопрос независимости Каталонии.

Несмотря на трудности, "Барселона" продолжает расти как бренд, как семья и как клуб. Мы понимаем, что в настоящее время живём в состоянии кризиса. Надеюсь, 2018 года для нас будет лучше, чем 2017-й", - приводит слова Бартомеу Marca.

Напомним, что в 2017 году "Барселона" сумела выиграть только Кубок Испании.

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