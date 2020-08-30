Бартомеу намерен продать Месси, чтобы поправить финансовые дела "Барселоны"
Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу на самом деле хочет продать аргентинского нападающего Лионеля Месси, так как клуб испытывает финансовые сложности, сообщает The Athletic.
По сведениям источника, руководство каталонского клуба намерено продать футболиста за 200 миллионов евро. Кроме того, продажа даст "Барселоне" возможность уменьшить зарплатную ведомость на 100 миллионов евро в год.
Ранее сообщалось, что 33-летний Месси хочет разорвать с "Барселоной" контракт, который действует до лета 2021 года. Главным претендентом на аргентинца является "Манчестер Сити".
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|Атлетик Бильбао
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|20
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|10
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|Леванте
|20
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|Алавес
|20
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|20
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|20
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