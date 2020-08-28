Бартомеу намерен проигнорировать просьбу Месси об уходе из "Барселоны"

2 Теги барселоналионель мессижозеп мария бартомеу

Бартомеу намерен проигнорировать просьбу Месси об уходе из "Барселоны"

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу по-прежнему не хочет расставаться с капитаном команды Лионелем Месси.

По сведениям журналиста beIN Sports Ашрафа бин-Айяда, президент намерен игнорировать просьбы аргентинца об уходе.

Отмечается, что в ближайшее время представители Месси начнут переговоры с клубом, чтобы игрок покинул клуб без конфликтов.

Напомним, что контракт Месси с "Барселоной" истекает следующим летом.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Даже самый лучший президент(Путин,Трамп,Лукашенко,Зеленский?) не обращает внимания на слёзы капризного!Теперь Лео просто так не отмажется!Ха-ха!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Его типа как поражения не устраивают. А то ,что вся команда вокруг него строится, а то,что он давно уже предпочитает большую часть времени даже в принципиальных матчах пешком ходить (при все уважении к его таланту), а то, что он поддерживает удобных тренеров (Вальверде так долго продержался только из-за горячей поддержки Месси, он даже прощался очень тепло)

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