Бартомеу намерен проигнорировать просьбу Месси об уходе из "Барселоны"
Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу по-прежнему не хочет расставаться с капитаном команды Лионелем Месси.
По сведениям журналиста beIN Sports Ашрафа бин-Айяда, президент намерен игнорировать просьбы аргентинца об уходе.
Отмечается, что в ближайшее время представители Месси начнут переговоры с клубом, чтобы игрок покинул клуб без конфликтов.
Напомним, что контракт Месси с "Барселоной" истекает следующим летом.
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