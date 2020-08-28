Бартомеу намерен проигнорировать просьбу Месси об уходе из "Барселоны"

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу по-прежнему не хочет расставаться с капитаном команды Лионелем Месси.

По сведениям журналиста beIN Sports Ашрафа бин-Айяда, президент намерен игнорировать просьбы аргентинца об уходе.

Отмечается, что в ближайшее время представители Месси начнут переговоры с клубом, чтобы игрок покинул клуб без конфликтов.

Напомним, что контракт Месси с "Барселоной" истекает следующим летом.

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