Бартомеу назвал игроков "Барселоны", которые не продаются
Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу перечислил футболистов, чей уход из клуба этим летом исключен.
"Тринкау не продаётся. Ни он, ни Педри, ни Фати, ни тер Штеген, ни Рики Пуч, ни Араужо. Эти молодые игроки не продаются. Мы создаём новое поколение для будущего", - цитирует Бартомеу Marca.
Напомним, что "Барса" финишировала второй в минувшем розыгрыше Примеры, уступив чемпионство мадридскому "Реалу".
"Сине-гранатовые" могут этим летом остаться без усиления состава из-за финансового кризиса. обусловленного пандемией коронавируса.
Не пропустите: Тер Штеген в скором времени подпишет новый контракт с "Барселоной". | http://soccernews.ru
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|20
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|Реал Сосьедад
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|Валенсия
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|8
|Атлетик Бильбао
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|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
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|18
|Сельта Виго
|20
|16
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|Эспаньол
|20
|14