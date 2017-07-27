Бартомеу назвал причины, по которым "Барселоне" не удалось выиграть все трофеи в прошлом сезоне

Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу назвал причины, по которым его команде не удалось выиграть все трофеи в прошлом сезоне.

"За последние два года наши соперники многому научились, и они теперь знают, как играть против нас. И вот почему, наверное, мы не выиграли все. У нас - очень хорошие игроки, но мы не выиграли все. Поэтому Вальверде принесет новые идеи с небольшой эволюцией нашей игры. Мы знаем, в чем заключается слабость нашей игры. Он будет работать над этой слабой стороной", - цитирует Бартомеу The New York Times.

Напомним, Бартомеу ответил на критику Хави. | soccernews.ru