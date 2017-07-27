Бартомеу назвал причины, по которым "Барселоне" не удалось выиграть все трофеи в прошлом сезоне

Теги жозеп мария бартомеубарселонаэрнесто вальверде

Бартомеу назвал причины, по которым "Барселоне" не удалось выиграть все трофеи в прошлом сезонеПрезидент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу назвал причины, по которым его команде не удалось выиграть все трофеи в прошлом сезоне.

"За последние два года наши соперники многому научились, и они теперь знают, как играть против нас. И вот почему, наверное, мы не выиграли все. У нас - очень хорошие игроки, но мы не выиграли все. Поэтому Вальверде принесет новые идеи с небольшой эволюцией нашей игры. Мы знаем, в чем заключается слабость нашей игры. Он будет работать над этой слабой стороной", - цитирует Бартомеу The New York Times.

Напомним, Бартомеу ответил на критику Хави. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Милан" победил "Крайову" в Лиге Европы

"Милан" победил "Крайову" в Лиге Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов