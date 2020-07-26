Бартомеу назвал сумму финансовых потерь "Барселоны" от коронавируса
Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу заявил, что клуб потерял 200 миллионов евро из-за финансового кризиса, который был спровоцирован пандемией коронавируса.
"С 14 мая клуб ничего не заработал. Наши потери составили 200 миллионов евро. Нам удалось немного уменьшить потери, снизив зарплату футболистам. Мы были вынуждены закрыть магазины и музей.
Думаю, что последствия пандемии будут ощущаться еще 2-3 сезона. Финансовые аналитики говорят о четырех годах, но я верю, что все стабилизируется быстрее", - приводит слова Бартомеу Mundo Deportivo.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14