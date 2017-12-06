Бартомеу: "Не хочу, чтобы Туран уходил из "Барселоны"



Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу считает, что полузащитник Арда Туран еще может принести команду пользу.

"Я хочу, чтобы Туран остался в "Барселоне". Он пропустил некоторое время из-за травм, но сейчас Арда здоров. Посмотрим, что будет, когда Туран будет готов полностью. Интерес к нему со стороны "Галатасарая"? Мы не получали официальных предложений", - цитирует Бартомеу Sport.es.

В этом сезоне 30-летний Туран не провел за "Барселону" ни одного матча. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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