Бартомеу не исключает продажи Ракитича
Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу намекнул на возможный уход Ивана Ракитича.
"Мы делаем все, чтобы наши футболисты чувствовали себя счастливыми. Ракитич сейчас один из самых важных игроков команды. Но также нам нужно следить за балансом заработной платы. По окончании сезона увидим, что с ним будет", - приводят слова Бартомеу Mundo Deportivo.
Ракитич выступает за "Барселону" с 2014 года. В этом сезоне на его счету 5 голов и 9 ассистов в 45 матчах.
Напомним, что ранее интерес к 31-летнему хорвату проявлял "Интер".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|30
|70
|2
|Атлетико Мадрид
|30
|62
|3
|Реал Мадрид
|31
|60
|4
|Хетафе
|30
|47
|5
|Валенсия
|31
|46
|6
|Севилья
|30
|46
|7
|Алавес
|30
|44
|8
|Атлетик Бильбао
|30
|43
|9
|Реал Сосьедад
|30
|40
|10
|Бетис
|30
|40
|11
|Эйбар
|31
|39
|12
|Леганес
|30
|39
|13
|Эспаньол
|31
|38
|14
|Жирона
|31
|34
|15
|Леванте
|30
|32
|16
|Реал Вальядолид
|30
|30
|17
|Вильярреал
|30
|30
|18
|Сельта Виго
|30
|29
|19
|Райо Вальекано
|31
|27
|20
|Уэска
|30
|23