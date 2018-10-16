Бартомеу не исключил подписания центрального защитника в январе

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Бартомеу не исключил подписания центрального защитника в январеПрезидент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу не исключил подписания своим клубом в январе еще одного центрального защитника.

то ситуации, которые случаются в футболе - два наших центральных защитника получили травмы, но у нас есть еще два игрока на эту позицию. К тому же травмированные восстановятся. Мы всегда внимательно относимся к рынку, посмотрим, как мы будем действовать в январе", - приводит слова клубного босса "сине-гранатовых" El Mundo Deportivo.

Напомним,  один из летних новичков "Барселоны" уже выразил желание сменить команду. | soccernews.ru

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