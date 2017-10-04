Бартомеу не исключил выход "Барселоны" из Ла Лиги

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Бартомеу не исключил выход "Барселоны" из Ла ЛигиПрезидент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу не исключил выход своего клуба из числа участников испанской Ла Лиги.

"Выход из Ла Лиги? Эта ситуация пока не возможна. Но если посмотреть на вещи, которые могут произойти в будущем, то это то, что будет обсуждаться советом директоров клуба. В этом случае нужно будет спокойно проанализировать ситуацию. Очевидно, что нам нужно будет принять наилучшее решение. Если независимость Каталонии будет провозглашена, совет директоров обсудит будущее клуба", - цитирует Бартомеу The Sun.

Напомним, "Барселона" может подписать Горетцку уже зимой. | soccernews.ru

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