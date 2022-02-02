Бартомеу не переживает из-за обвинений Лапорты

Бывший президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу не переживает из-за обвинений нынешнего главы каталонского клуба Жоана Лапорты, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, Бартомеу уверен, что у Лапорты недостаточно доказательств незаконных махинаций в клубе. При этом Жозеп еще не встречался со своими адвокатами.

Ранее Лапорта заявил, что действия Бартомеу нанесли огромный экономический вред "Барселоне". В данный момент прокуратура ведет расследование.

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