Бартомеу не планирует покидать пост президента "Барселоны"

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Бартомеу не планирует покидать пост президента "Барселоны"

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу дал понять, что не собирается уходить с занимаемого поста.

"Я не думал о том, чтобы уйти в отставку. Напротив, пришло время усердно трудиться", - цитирует функционера RAC1.

57-летний Бартомеу руководит "Барсой" с января 2014 года. За этот период "сине-гранатовые" выиграли 11 трофеев.

Следующие выборы президента каталонского клуба запланированы на 2021 год.

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Комментарии

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Карлыч69
Карлыч69

Усердней трудиться надо с первого дня президентства, а не в конце срока!

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