Бартомеу: "Не рассматриваем вариант с продажей Дембеле"

Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу прояснил ситуацию с вингером своей команды Усманом Дембеле.

"Мы не рассматриваем вариант с его продажей. Мы завершим сезон, а потом встретимся с ним. Он - это инвестиции в будущее, он - очень молод, и мы возлагаем на него большие надежды", - цитирует клубного босса "сине-гранатовых" gpal.com.

В нынешнем сезоне Дембеле забил 2 мяча и сделал 8 результативных передач в 21 матче за "Барселону".

Напомним, Бартомеу рассказал о ситуации с продлением контракта с Умтити. | soccernews.ru