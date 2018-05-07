Бартомеу: "Не рассматриваем вариант с продажей Дембеле"

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Бартомеу: "Не рассматриваем вариант с продажей Дембеле"Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу прояснил ситуацию с вингером своей команды Усманом Дембеле.

"Мы не рассматриваем вариант с его продажей. Мы завершим сезон, а потом встретимся с ним. Он - это инвестиции в будущее, он - очень молод, и мы возлагаем на него большие надежды", - цитирует клубного босса "сине-гранатовых" gpal.com.

В нынешнем сезоне Дембеле забил 2 мяча и сделал 8 результативных передач в 21 матче за "Барселону".

Напомним, Бартомеу рассказал о ситуации с продлением контракта с Умтити. | soccernews.ru

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