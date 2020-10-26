Бартомеу не собирается покидать "Барселону" в ближайшее время

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу не планирует покидать каталонский клуб в скором времени. Об этом сообщают испанские СМИ.

По данным источника, недавно завершилось заседание совета директоров "сине-гранатовых". Вопрос об отставке Бартомеу на нем не поднимался. Функционер не покинет свой пост.

Ранее сообщалось, что испанец и его команда сегодня, 26 октября, покинут клуб.

Напомним, "Барселона" обращалось в правительство Каталонии с просьбой перенести голосование, назначенное на 1-2 ноября, однако получил отказ.

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