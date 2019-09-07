Бартомеу не верит, что Месси может уйти из "Барселоны"

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Бартомеу не верит, что Месси может уйти из "Барселоны"

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу поделился мыслями о будущем в клубе нападающего Лионеля Месси.

"Могу подтвердить, что Месси имеет право покинуть "Барселону" до окончания сезона 2020/21. Но я не переживаю из-за этого, поскольку Лионель очень предан "Барселоне". Он не собирается выступать за другой клуб. Не сомневаюсь, что он останется с нами и после 2021 года", - приводит слова Бартомеу Marca.

Стоит отметить, что как раз в 2021 году истекает контракт Месси с "блауграной", в составе которой футболист провёл всю профессиональную карьеру.

Ранее появилась информация, что аргентинец следующим летом может вернуться в "Ньюэллс Олд Бойз", где он занимался в детской футбольной школе.

Не пропустите: Бартомеу : "Неймар не перейдет в январе в "Барселону". | http://soccernews.ru
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