Бартомеу не верит, что Месси может уйти из "Барселоны"
Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу поделился мыслями о будущем в клубе нападающего Лионеля Месси.
"Могу подтвердить, что Месси имеет право покинуть "Барселону" до окончания сезона 2020/21. Но я не переживаю из-за этого, поскольку Лионель очень предан "Барселоне". Он не собирается выступать за другой клуб. Не сомневаюсь, что он останется с нами и после 2021 года", - приводит слова Бартомеу Marca.
Стоит отметить, что как раз в 2021 году истекает контракт Месси с "блауграной", в составе которой футболист провёл всю профессиональную карьеру.
Ранее появилась информация, что аргентинец следующим летом может вернуться в "Ньюэллс Олд Бойз", где он занимался в детской футбольной школе.
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