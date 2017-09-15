Бартомеу: "Не знаем, почему Неймар ушел"
Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу в очередной раз высказался о переходе бывшего вингера своей команды Неймара во французский ПСЖ.
"Когда игрок "Барселоны" хочет уйти, он должен предупредить нас, как это делали Фабрегас или Педро. Мы не знаем, почему Неймар ушел. ПСЖ заплатил сумму отступных за него, которая была очень большой. При этом были использованы деньги, которые пришли не из футбола. Это отразилось на всем трансферном рынке, но я доволен расследованием, которое открыло УЕФА", - цитирует Бартомеу FootMercato.
Напомним, Бартомеу высказался о ситуации с контрактом Месси. | soccernews.ru
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|Команда
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|Валенсия
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|7
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|4
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|Атлетико Мадрид
|3
|5
|10
|Реал Мадрид
|3
|5
|11
|Хетафе
|3
|4
|12
|Жирона
|3
|4
|13
|Сельта Виго
|3
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|3
|3
|15
|Лас Пальмас
|3
|3
|16
|Бетис
|3
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|17
|Депортиво Ла-Корунья
|3
|1
|18
|Эспаньол
|3
|1
|19
|Малага
|3
|0
|20
|Алавес
|3
|0