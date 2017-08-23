Бартомеу недоволен тем, что игроки "Барселоны" фотографировались с Неймаром

Нападающий ПСЖ Неймар на днях побывал в Барселоне по делам и встретился с некоторыми футболистами каталонского клуба, сообщает El Larguero.

По сведениям издания, с Неймаром встретились форварды Луис Суарес и Лионель Месси, о чем свидетельствует фотография в инстаграме аргентинца.

Руководство "Барселоны" было очень недовольно этой встречей своих игроков с бывшим футболистом команды.

Напомним, что "Барселона" подала в суд на 25-летнего Неймара и хочет выбить с него 8,5 миллионов евро.

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