Бартомеу: "Некоторые решения уже приняты, другие - будут приняты"
Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу дал комментарии после разгромного поражения от "Баварии" (2:8) в 1/4 финала Лиги Чемпионов.
"Тяжелый вечер, тяжелое поражение. Мне жаль фанатов, всех нас, мы не были той командой, тем клубом, который представляем. Мне очень больно. Это очень серьезное поражение. Хочу поздравить "Баварию". Они заслужили выход в полуфинал.
Мы не соответствовали своему уровню, это катастрофа. Теперь нужно принять решения. Скоро мы их озвучим. Однако сегодня мы не будем принимать решения. В первую очередь мы извиняемся перед нашими фанатами и партнерами.
Я не буду говорить сегодня о наших решениях. Некоторые уже приняты, другие - будут приняты. Будем заниматься этим на следующей неделе", - приводит слова Бартомеу Marca.
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