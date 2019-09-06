Бартомеу : "Неймар не перейдет в январе в "Барселону"
Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу рассказал, что думает о ситуации с трансфером нападающего ПСЖ Неймаром. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.
"С 10 по 15 июля мы завершили все, что планировали в отношении трансферов. Однако потом появилась возможность подписать Неймара. Руководство ПСЖ было готово к переговоров. Трансфер не состоялся, так как мы не могли выполнить требования ПСЖ. Мы сделали всё возможное, чтобы подписать Неймара этим летом. Зимой футболис не перейдет в "Барселону", - сказал Бартомеу.
Напомним, что "Барселона" вела переговоры о переходе 27-летнего Неймара и предлагала ПСЖ несколько вариантов по его трансферу, но клубы так и не смогли договориться. Форвард надеялся покинуть ПСЖ, но в итоге остался в клубе, с которым у него действует контракт до лета 2022 года.
Не пропустите: ПСЖ отказал "Ювентусу" в трансфере Неймара. | http://soccernews.ru
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