Бартомеу: "Неймар не вернется в "Барселону"

Теги барселонажозеп мария бартомеунеймар

Бартомеу: "Неймар не вернется в "Барселону"Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу опроверг слухи о возможном возвращении в его клуб форварда ПСЖ Неймара.

"Я был удивлен, когда Неймар ушел. Я думаю, что решение о своем уходе он принял задолго до того, как об этом сообщил нам. В день, когда суд вынесет решение по нашему спору с ним, все это всплывет. Неймар не вернется в "Барсу". У нас есть новые проекты, мы не интересуемся им", - приводит слова клубного босса "сине-гранатовых" goal.com.

Напомним, Бартомеу высказался по будущему Вальверде. | soccernews.ru

комментарии
Flamenco

факт то, что Бартомеу существо дерьмовый

Ответить

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Топ-10 клубов мира по средней трансферной стоимости игроков: "Барселона" - вторая, "Реал" - девятый

Топ-10 клубов мира по средней трансферной стоимости игроков: "Барселона" - вторая, "Реал" - девятый

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 35 87
2 Атлетико Мадрид 36 75
3 Реал Мадрид 35 72
4 Валенсия 36 67
5 Бетис 36 59
6 Вильярреал 35 57
7 Хетафе 36 52
8 Севилья 35 51
9 Жирона 36 48
10 Эйбар 36 47
11 Реал Сосьедад 36 46
12 Сельта Виго 36 46
13 Алавес 36 44
14 Атлетик Бильбао 36 43
15 Эспаньол 36 43
16 Леганес 35 40
17 Леванте 35 40
18 Депортиво Ла-Корунья 36 29
19 Лас Пальмас 36 22
20 Малага 36 20
Полная таблица

топ-5 тегов