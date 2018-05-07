Бартомеу: "Неймар не вернется в "Барселону"

Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу опроверг слухи о возможном возвращении в его клуб форварда ПСЖ Неймара.

"Я был удивлен, когда Неймар ушел. Я думаю, что решение о своем уходе он принял задолго до того, как об этом сообщил нам. В день, когда суд вынесет решение по нашему спору с ним, все это всплывет. Неймар не вернется в "Барсу". У нас есть новые проекты, мы не интересуемся им", - приводит слова клубного босса "сине-гранатовых" goal.com.

Напомним, Бартомеу высказался по будущему Вальверде. | soccernews.ru