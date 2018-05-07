Бартомеу: "Ни один клуб не присылал трансферного запроса по Месси"

Теги жозеп мария бартомеубарселоналионель месси

Бартомеу: "Ни один клуб не присылал трансферного запроса по Месси"Президент каталонской "БарселоныЖозеп Мария Бартомеу прокомментировал ситуацию с возможным уходом из клуба ведущего бомбардира его команды Лионеля Месси.

"Ни один клуб не присылал нам трансферного запроса по Месси, потому что первым условием его ухода является желание самого игрока сменить клуб. А он этого никогда не хотел", - приводит слова клубного босса "сине-гранатовых" Le 10 Sport.

Напомним, Бартомеу прокомментировал возможный переход Неймара в "Реал". | soccernews.ru

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