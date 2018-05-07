Бартомеу: "Ни один клуб не присылал трансферного запроса по Месси"

Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу прокомментировал ситуацию с возможным уходом из клуба ведущего бомбардира его команды Лионеля Месси.

" Ни один клуб не присылал нам трансферного запроса по Месси, потому что первым условием его ухода является желание самого игрока сменить клуб . А он этого никогда не хотел ", - приводит слова клубного босса "сине-гранатовых" Le 10 Sport.

Напомним, Бартомеу прокомментировал возможный переход Неймара в "Реал". | soccernews.ru