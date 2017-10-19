Бартомеу: "Никто не может конкурировать с Месси, я бы отдал ему все индивидуальные награды"

Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу похвалил ведущего бомбардира своей команды Лионеля Месси.

"Я бы дал ему все индивидуальные награды в мировом футболе. Никто не может конкурировать с ним. Он создал эпоху, и он все еще остается на этом возвышенном уровне", - приводит слова босса "сине-гранатовых" Yahoo Sports.

Напомним, Месси забил свой 100-й гол в еврокубках. | soccernews.ru