Бартомеу: "Нынешний контракт Месси с "Барселоной" не последний"

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Бартомеу: "Нынешний контракт Месси с "Барселоной" не последний"

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу заявил, что нападающий Лионель Месси останется в клубе и после завершения нынешнего контракта.

"Барселона" обладает уникальным стилем игры. В составе команды есть лучший игрок мира – Месси. Это наш ключевой футболист. Нынешний контракт аргентинца рассчитан на четыре года. Но я не считаю, что он выступает по последнему своему контракту с клубом в карьере. Мы хотим и дальше его видеть в клубе как игрока, а в будущем в качестве легенды", - приводит слова Бартомеу Marca.

Напомним, что нынешний контракт 30-летнего Месси истекает летом 2021 года.

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