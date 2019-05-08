Бартомеу - о матче с "Ливерпулем": "Игроки "Барселоны" должны прийти в себя ради клуба и фанатов"

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу рассказал, что чувствует после поражение каталонской команды в ответном матче с Ливерпулем в рамках полуфинала Лиги чемпионов (0:4). Об этом пишет Mundo Deportivo.

"Мы очень расстроены из-за поражение. Теперь нам нужно морально настроится на финал Кубка Испании. Футболисты должны прийти в себя ради клуба и фанатов. Анализировать будем позже.

Но 4-й гол, это просто трагедия. Я не могу объяснить, как такое могло случится", - сказал Бартомеу.

Стоит отметить, что впервые с 2013 года в финале Лиги Чемпионов не будет испанской команды.

25 мая "Барселона" встретится с "Валенсией" в финале Кубка Испании.

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