Бартомеу - о матче с "Ливерпулем": "Игроки "Барселоны" должны прийти в себя ради клуба и фанатов"

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Бартомеу - о матче с "Ливерпулем": "Игроки "Барселоны" должны прийти в себя ради клуба и фанатов"

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу рассказал, что чувствует после поражение каталонской команды в ответном матче с Ливерпулем в рамках полуфинала Лиги чемпионов (0:4). Об этом пишет Mundo Deportivo.

"Мы очень расстроены из-за поражение. Теперь нам нужно морально настроится на финал Кубка Испании. Футболисты должны прийти в себя ради клуба и фанатов. Анализировать будем позже.

Но 4-й гол, это просто трагедия. Я не могу объяснить, как такое могло случится", - сказал Бартомеу. 

Стоит отметить, что впервые с 2013 года в финале Лиги Чемпионов не будет испанской команды.

25 мая "Барселона" встретится с "Валенсией" в финале Кубка Испании.

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Комментарии

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zenden 1985
zenden 1985

Пошел нахер придурок, морально на кубок Испании им нужно настроиться( Давно на Лапорту надо было его поменять, ни одного нормального трансфера за последние 5 лет!

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