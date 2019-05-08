Бартомеу - о матче с "Ливерпулем": "Игроки "Барселоны" должны прийти в себя ради клуба и фанатов"
Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу рассказал, что чувствует после поражение каталонской команды в ответном матче с Ливерпулем в рамках полуфинала Лиги чемпионов (0:4). Об этом пишет Mundo Deportivo.
"Мы очень расстроены из-за поражение. Теперь нам нужно морально настроится на финал Кубка Испании. Футболисты должны прийти в себя ради клуба и фанатов. Анализировать будем позже.
Но 4-й гол, это просто трагедия. Я не могу объяснить, как такое могло случится", - сказал Бартомеу.
Стоит отметить, что впервые с 2013 года в финале Лиги Чемпионов не будет испанской команды.
25 мая "Барселона" встретится с "Валенсией" в финале Кубка Испании.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|36
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|2
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|36
|74
|3
|Реал Мадрид
|36
|68
|4
|Хетафе
|36
|58
|5
|Валенсия
|36
|55
|6
|Севилья
|36
|55
|7
|Атлетик Бильбао
|36
|50
|8
|Реал Сосьедад
|36
|47
|9
|Эспаньол
|36
|47
|10
|Алавес
|36
|47
|11
|Эйбар
|36
|46
|12
|Леганес
|36
|45
|13
|Бетис
|36
|44
|14
|Сельта Виго
|36
|40
|15
|Вильярреал
|36
|40
|16
|Леванте
|36
|40
|17
|Реал Вальядолид
|36
|38
|18
|Жирона
|36
|37
|19
|Райо Вальекано
|36
|31
|20
|Уэска
|36
|30