Бартомеу - об отставке: "И в мыслях не было. У "Барселоны" будут трофеи в этом сезоне"

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Бартомеу - об отставке: "И в мыслях не было. У "Барселоны" будут трофеи в этом сезоне"

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу исключил свой уход с занимаемого поста по собственному желанию.

"У меня и в мыслях не было подавать в отставку. У нас строится замечательный проект. Впереди важнейший матч Лиги Чемпионов, желание и настрой никуда не делись. Думаю, в этом сезоне у нас будут трофеи", - цитирует Бартомеу Marca.

Ранее сообщалось, что президент "сине-гранатовых" может сам покинуть должность, чтобы не потерять её в результате голосования по вотуму недоверия.

Бартомеу руководит "Барселоной" с января 2014 года, при нём команда выиграла 11 трофеев.

Не пропустите: Президент "Барселоны" Бартомеу раскритиковал судейство в матче с "Реалом". | http://soccernews.ru
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