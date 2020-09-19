Бартомеу объяснил, почему заблокировал уход Месси из "Барселоны"

Теги барселоналионель мессижозеп мария бартомеу

Бартомеу объяснил, почему заблокировал уход Месси из "Барселоны"

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу рассказал, почему он отказался отпускать из клуба нападающего Лионеля Месси.

"Я не собираюсь ругаться с Месси. Он наш капитан и лидер команды. Все знают, как он играет. Я не мог позволить ему покинуть клуб, он лучший в истории, команда нуждается в нём. Наличие Месси - залог успеха. Нужно поздравить себя с тем, что Месси всё ещё с нами. Лучший игрок в мире должен быть дома", - цитирует Бартомеу Marca.

Напомним, что аргентинец хотел воспользоваться пунктом о расторжении контракта в одностороннем порядке, однако президент "Барсы" заблокировал уход игрока.

В итоге Месси остался в команде, но руководство "блауграны" подверг публичной жёсткой критике.

Не пропустите: Гвардиола впервые прокомментировал сорвавшийся трансфер Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" в 43-й раз стала обладателем Кубка Гампера

"Барселона" в 43-й раз стала обладателем Кубка Гампера

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов