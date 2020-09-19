Бартомеу объяснил, почему заблокировал уход Месси из "Барселоны"

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу рассказал, почему он отказался отпускать из клуба нападающего Лионеля Месси.

"Я не собираюсь ругаться с Месси. Он наш капитан и лидер команды. Все знают, как он играет. Я не мог позволить ему покинуть клуб, он лучший в истории, команда нуждается в нём. Наличие Месси - залог успеха. Нужно поздравить себя с тем, что Месси всё ещё с нами. Лучший игрок в мире должен быть дома", - цитирует Бартомеу Marca.

Напомним, что аргентинец хотел воспользоваться пунктом о расторжении контракта в одностороннем порядке, однако президент "Барсы" заблокировал уход игрока.

В итоге Месси остался в команде, но руководство "блауграны" подверг публичной жёсткой критике.

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