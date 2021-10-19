Бартомеу объяснил, зачем "Барселона" купила Гризманна
Фото: инстаграм Антуана Гризманна/Автор неизвестен
Бывший президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу рассказал, зачем каталонский клуб в 2019 году купить нападающего мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.
"Купить Гризманна меня просили тренеры, они целый год настаивали на трансфере. Мне говорили, что Антуан крайне необходим команде, так как Суарес часто травмируется. Тогда Гризманн был топовым игроком", - приводит слова Бартомеу AS.
Напомним, что "Барселона" заплатила за Гризманна полную сумму отступных в размере 120 миллионов евро. Всего он провел за клуб 102 матча, забил 35 голов и отдал 17 результативных передач. Минувшим летом форвард вернулся в "Атлетико" на правах аренды.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14