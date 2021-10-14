Бартомеу оценил свою работу в "Барселоне"

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Бартомеу оценил свою работу в "Барселоне"Фото: instagram

Экс-президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу высказался о своей работе в каталонском клубе.

"Я знаю, что эта фраза про провальный менеджмент популярна. Однако были проект и стратегический план, разработанные в 2015 году. Мы реализовали много проектов. Наше правление было наиболее активным. В марте 2020 года пришла пандемия, резко снизившая выручку. С тех пор мы получили очень серьезный удар.

Период моего правления не был катастрофой. Не я говорю об этом. Ла Лига, УЕФА в своем финансовом фэйр-плей и аудиторы говорят об этом. Было получено около 185 миллионов евро. Это был хороший менеджмент. Журнал Forbes по итогам 2020 года называл "Барсу" самым дорогим клубом в мире. Клуб пострадал в том числе из-за лимитов, установленных УЕФА по зарплате. Это означало, что у нас было мало возможностей предвидеть ситуацию, однако дело не в плохом менеджменте.

Мы пытались конкурировать с командами АПЛ. За эти годы мы удвоили наши доходы и почти достигли отметки в миллиард евро выручки, что дало нам возможность тратить больше на мужские и женские футбольные команды, баскетбол, гандбол и футзал. Это позволило нам иметь конкурентоспособные команды, которые выиграли много трофеев", - приводит слова Бартомеу Mundo Deportivo.

Напомним, что Бартомеу занимал пост президента "Барселоны" с января 2014 по октябрь 2020 года.

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