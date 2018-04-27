Бартомеу оценил возможность возвращения Неймара в "Барселону"

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу поделился мнением о возможном возвращении в каталонский клуб форварда ПСЖ Неймара.

"Я хочу, чтобы в Примере играли сильнейшие футболисты, и, естественно, я бы вернул Неймара в "Барселону" - цитирует Бартомеу Marca.

Напомним, что прошлым летом ПСЖ купил у "Барселоны" Неймара за 222 миллиона евро, что стало рекордом для мирового футбола.

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