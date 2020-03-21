Бартомеу определился с приоритетностью продления контракта с Месси
Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу сформировал список своих задач, сообщает AS.
По сведениям издания, целью номер один для руководителя клуба является заключение нового контракта с Лионелем Месси.
Напомним, что действующее соглашение с капитаном команды истекает в июне 2021 года.
Звёздный аргентинец в текущем сезоне забил 24 гола и сделал 16 ассистов в 31 матче за "Барсу".
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|Команда
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|19
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|Атлетико Мадрид
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|Севилья
|20
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|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14