Бартомеу определился с приоритетностью продления контракта с Месси

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Бартомеу определился с приоритетностью продления контракта с Месси

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу сформировал список своих задач, сообщает AS.

По сведениям издания, целью номер один для руководителя клуба является заключение нового контракта с Лионелем Месси.

Напомним, что действующее соглашение с капитаном команды истекает в июне 2021 года.

Звёздный аргентинец в текущем сезоне забил 24 гола и сделал 16 ассистов в 31 матче за "Барсу".

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Всего этого, не хватит даже на анализы для аргентинской бестолочи, а они ещё планируют Нея-Мартинеса подписать??? Мда... всем сейчас трудно в связи с пандемией, а Барсе и подавно... каждый новый день, метровая патлатка - Леонель Месси, шантажирует клуб новыми подгонами. Господи, да «освободите» уже это плоскостопие (лучше автоматной очередью), вывозом на природу, сил нет на это смотреть... Visca el Barca!

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Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

Обладатель трёх "Золотых мячей" экс-игрок сборной Нидерландов Марко ван Бастен, поделился мнением о сравнениях нападающего "Барселоны" Лионеля Месси с форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду. — "Роналду - замечательный футболист, однако те, кто считают Роналду лучше Месси, ничего не смыслят в футболе или лукавят. Лео уникальный игрок. Такие как он появляются в футболе раз в 50 или 100 лет. Он был рожден гением. ___ Даже тупой заднеприводной троль "SOCCER NEWS" Дмитрий Владимирович знает, добавил Марко ван Бастен, что картонный португальский лидер выжил из Юветуса классного тренера Аллегри, благодаря которому Ювентус за 5 лет выиграл: 5 титулов Чемпиона Италии, 4 Кубка Италии, и 2 Суперкубка Италии, только потому, что Аллегри не доверял этому инвалиду всех Отечественных войн бить пенальти.

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