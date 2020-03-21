Бартомеу определился с приоритетностью продления контракта с Месси

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу сформировал список своих задач, сообщает AS.

По сведениям издания, целью номер один для руководителя клуба является заключение нового контракта с Лионелем Месси.

Напомним, что действующее соглашение с капитаном команды истекает в июне 2021 года.

Звёздный аргентинец в текущем сезоне забил 24 гола и сделал 16 ассистов в 31 матче за "Барсу".

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