Бартомеу: "Отец Месси уже подписал контракт, осталось только сделать официальное фото"

Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу высказался о ситуации с продлением контракта с ведущим бомбардиром своей команды Лионелем Месси.

"Приверженность Лео "Барсе" является полным. Его отец уже подписал соглашение и, поэтому единственное, что осталось сделать, это сделать официальное фото", - приводит слова президента "сине-гранатовых" AS.

Напомним, Месси превратился в аниме-котика. | soccernews.ru