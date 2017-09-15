Бартомеу: "Отец Месси уже подписал контракт, осталось только сделать официальное фото"

Теги жозеп мария бартомеулионель мессибарселона

Бартомеу: "Отец Месси уже подписал контракт, осталось только сделать официальное фото"Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу высказался о ситуации с продлением контракта с ведущим бомбардиром своей команды Лионелем Месси.

"Приверженность Лео "Барсе" является полным. Его отец уже подписал соглашение и, поэтому единственное, что осталось сделать, это сделать официальное фото", - приводит слова президента "сине-гранатовых" AS.

Напомним, Месси превратился в аниме-котика. | soccernews.ru

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А попку Лео папа не вытирает ли до сих пор?

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