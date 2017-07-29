Бартомеу отказался комментировать интерес "Барселоны" к Коутиньо

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу уклончиво ответил на вопрос о возможном трансфере полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

"Коутиньо отличный игрок, но я не могу ничего сказать. Нужно действовать осторожно" - цитирует Бартомеу Sky Sports.

Напомним, что "Ливерпуль" не намерен продавать Коутиньо дешевле 150 миллионов евро.

Также читайте: Бартомеу: "Мы с Неймаром пока не общались, но обсудим с ним все, когда вернемся домой". | http://soccernews.ru