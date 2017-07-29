Бартомеу отказался комментировать интерес "Барселоны" к Коутиньо

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Бартомеу отказался комментировать интерес "Барселоны" к Коутиньо

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу уклончиво ответил на вопрос о возможном трансфере полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

"Коутиньо отличный игрок, но я не могу ничего сказать. Нужно действовать осторожно" - цитирует Бартомеу Sky Sports.

Напомним, что "Ливерпуль" не намерен продавать Коутиньо дешевле 150 миллионов евро.

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