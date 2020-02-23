Бартомеу отреагировал на призывы фанатов "Барселоны" покинуть свой пост

Президент "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу не намерен покидать свой пост.

По сведениям Mundo Deportivo, Бартомеу собирается продолжить свою работу до 2021 года пока не истечет его срок на этой должности. Кроме того, Бартомеу положительно оценивает свою деятельность во главе клуба.

Напомним, что вчера на матче против "Эйбара" (5:0) фанаты каталонцев достали белые платки, тем самым выразив недовольство работой руководства.

Ранее сообщалось, что Бартомеу утратил доверие совета директоров и могут быть назначены досрочные выборы.

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