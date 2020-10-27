Бартомеу отрицает, что клуб проплачивал негативные комментарии об игроках "Барселоны" в соцсетях
Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу дал понять, что информация о кампании по дискредитации футболистов в социальных сетях за счёт клуба не соответствует действительности.
"Это неправда, что клуб тратил деньги на критику игроков в соцсетях. Аудит это подтверждает. Я не собираюсь спорить с игроками публично, только наедине. Мои двери открыты для них, иногда я сам хожу к ним домой", - цитирует Бартомеу Mundo Deportivo.
Впервые слухи о своеобразной информационной кампании руководства "Барсы" появились в феврале. Тогда радиостанция SER Catalunya сообщила, что компания I3 Ventures занимается поддержкой имиджа членов совета директоров клуба, а также критикой в твиттере и фэйсбуке Лионеля Месси, Жерара Пике, Хосепа Гвардиолы, Жоана Лапорты и многих других. За это якобы было заплачено около 1 миллиона евро из казны "блауграны".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14