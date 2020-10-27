Бартомеу отрицает, что клуб проплачивал негативные комментарии об игроках "Барселоны" в соцсетях

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу дал понять, что информация о кампании по дискредитации футболистов в социальных сетях за счёт клуба не соответствует действительности.

"Это неправда, что клуб тратил деньги на критику игроков в соцсетях. Аудит это подтверждает. Я не собираюсь спорить с игроками публично, только наедине. Мои двери открыты для них, иногда я сам хожу к ним домой", - цитирует Бартомеу Mundo Deportivo.

Впервые слухи о своеобразной информационной кампании руководства "Барсы" появились в феврале. Тогда радиостанция SER Catalunya сообщила, что компания I3 Ventures занимается поддержкой имиджа членов совета директоров клуба, а также критикой в твиттере и фэйсбуке Лионеля Месси, Жерара Пике, Хосепа Гвардиолы, Жоана Лапорты и многих других. За это якобы было заплачено около 1 миллиона евро из казны "блауграны".

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