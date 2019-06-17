Бартомеу отрицает переговоры с Гризманном

Президент "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу заявил, что клуб не ведет переговоры с Антуаном Гризманном.

"Я всегда утверждал, что переговоры с ним не ведутся. Объявлять не о чем. Будем смотреть, что произойдет на трансферном рынке. Мы показываем безопасное управление клубом. Кроме того, мы продолжаем следить за футболистами "Барселоны Б". Некоторые из них имеют шансы попасть в первую команду", - приводит слова Бартомеу RAC1.

Напомним, что ранее Гризманн объявил о том, что покинет "Атлетико" этим летом. Интерес к игроку также проявлял ПСЖ.

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