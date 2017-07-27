Бартомеу ответил, останется ли Неймар в "Барселоне"

Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу ответил на вопрос, останется ли форвард его команды Неймар в клубе на следующий сезон.

"Останется ли Неймар? Ну, вы же знаете, что Неймар - один из наших лучших игроков, и поэтому мы не хотим терять этого футболиста. Мы хотим, чтобы он продолжал выступления за наш клуб. У него все еще есть четыре года контракта, поэтому ему больше ничего не остается.

Вы знаете, что игроки решают, хотят ли они уйти, это они принимают решения. Но что касается "Барселоны", мы хотим его сохранить и нуждаемся в нем. Потому что, если мы хотим выигрывать, нам нужны лучшие игроки", - цитирует президента "Барсы" The New York Times.

Напомним, ПСЖ пытается понизить сумму отступных за Неймара. | soccernews.ru