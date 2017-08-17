Бартомеу: "Паулиньо - это игрок, в котором был заинтересован тренерский штаб "Барселоны"

Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу высказался о подписании полузащитника китайского "Гуанчжоу Эвергранд" Паулиньо.

"Я хочу поблагодарить Паулиньо за то, что он принял предложение "Барсы" и за его приложенные усилия, а также его клуб за то, что он позволил ему уйти. Приобрести его попросил спортивный директор клуба и тренерский штаб команды, он - игрок, в котором был заинтересован клуб", - цитирует Бартомеу sport.es.

Напомним, этим летом "Барселона" может приобрести центрбека. | soccernews.ru